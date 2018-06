So verliebt sind Ingo (27) und seine Annika! Bei Schwiegertochter gesucht war Kultkandidat Ingo jahrelang auf der Suche nach der Richtigen – leider ohne Erfolg. Trotz der Hilfe von Moderatorin Vera Int-Veen (50) und seiner Eltern Lutz und Stups konnte der eingefleischte Junggeselle seine Traumfrau nicht ausfindig machen. Doch jetzt hat es offenbar auch ohne TV-Format geklappt: In Annika hat er seine große Liebe gefunden! Mit gemeinsamen Pärchenfotos wollen die beiden Turteltauben nun allen zeigen, wie glücklich sie sind.

Knutschend, turtelnd und einfach megahappy – so zeigen sich die beiden Frischverliebten in einer ganzen Reihe niedlicher Paar-Pics auf Facebook. Nach dem jahrelangen Liebesfrust genießt der 27-Jährige seine neue Romanze ganz offensichtlich in vollen Zügen und strahlt bis über beide Ohren. "Hallo, Fans! Wir hatten einen schönen Tag gehabt im Wildpark", schrieb er zu seinem Liebes-Post.

Während ihres romantischen Ausflugs konnte sich Ingo gleich doppelt freuen: Er bekam nicht nur einen heißen Kuss von seiner Angebeteten – auch ein süßes Reh drückte dem TV-Star einen dicken Schmatzer auf die Wange!

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht" und seine Freundin Annika

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo und Annika

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht "Schwiegertochter gesucht"-Ingo und seine Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de