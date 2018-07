Angelina Kirsch (29) kennt ihre Grenzen! Die Blondine ist Deutschlands erfolgreichstes Kurvenmodel und startet gerade auch als Buchautorin ("Rock your Curves!") voll durch. Obendrein wird sie ab Ende Juli wieder als Jurorin bei Curvy Supermodel im Fernsehen zu sehen sein. Dabei glänzt die TV-Beauty nicht nur mit ihrem Know-how im Modelbusiness, sondern wickelt die Zuschauer auch mit ihren weiblichen Reizen um den Finger. Bei einer Sache ist sich Angelina jedoch sicher: Alle Hüllen würde sie niemals fallen lassen!

In einem Interview mit Bild findet die erfolgreiche Powerfrau deutliche Worte: "Ich finde subtile Sexyness immer schöner. Deshalb habe ich mich auch noch nirgends ganz nackt gezeigt." Und wer der kurvigen Schönheit auf ihren Social-Media-Kanälen folgt, weiß, dass sie das Spiel mit verführerischen Outfits durchaus versteht: Egal ob im Bikini oder in vornehmer Abendrobe – Angelina hat ein Gespür dafür, ihre Rundungen perfekt in Szene zu setzen! Darüber herrscht auch in ihrer Community Einigkeit: Beinahe 160.000 Follower lassen keinen Zweifel daran, dass Angelina mit ihrer selbstbewussten Art sowohl bei Frauen als auch bei Männern richtig gut ankommt.

Allerdings dürfte vor allem für Angelinas männliche Fans eine Tatsache enttäuschend sein: Seit etwa sechs Monaten ist sie mit dem Kölner Unternehmer Mario Dornbach liiert. Im Moment führen die beiden noch eine Fernbeziehung, doch bald soll damit Schluss sein. Das hinreißende Paar träumt von einem gemeinsamen Liebesnest – idealerweise in Hamburg.

