Gesichtslähmung: Angelina Kirsch hat neue Schminkroutine

Wie geht Angelina Kirsch (35) mit der neuen Situation um? Das Model hatte vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass es wegen einer halbseitigen Gesichtslähmung zum Arzt musste. Der linke Gesichtsnerv sei durch Viren oder Bakterien angegriffen worden und daraufhin angeschwollen. Die Moderatorin hat deshalb unter anderem mit einer tauben Zunge und beeinträchtigter Sehfähigkeit zu kämpfen. Doch jetzt hat Angelina zumindest optisch einen Weg gefunden, die Lähmung ein Stück weit hinter sich zu lassen.

In einem Instagram-Video gab die 35-Jährige einen Einblick in ihre neue Make-up-Routine: "Neue Situationen erfordern neue Maßnahmen. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, nehme ich mein vorübergehendes neues Gesicht mit Liebe an und dazu gehört natürlich auch, mich zu schminken!" Sie habe ein paar Schminktricks für sich entdeckt, die ihr helfen sollen, die Schiefe optisch ein wenig auszugleichen. Dazu gehört zum Beispiel offenbar die unterschiedliche Konturierung der beiden Gesichtshälften.

In ihrer Story verriet Angelina außerdem, dass sie in Bezug auf die Gesichtslähmung keine große Veränderung wahrgenommen habe – das Ganze sei aber auch schließlich erst vor vier Tagen passiert. "Gestern war meine Freundin hier, die ist Physiotherapeutin, und die hat mir so ganz vorsichtig das Gesicht massiert. Das hat so gutgetan!" Am nächsten Tag habe sie bereits ein Kribbeln im Kinn, der Lippe und am Augenlid gespürt: "Also ich nehme das jetzt einfach mal als gutes Zeichen."

Getty Images Angelina Kirsch, Model

Getty Images Angelina Kirsch, Model

Sat.1 Angelina Kirsch, Gast-Coach bei "Leben leicht gemacht"

