Da hat sich RTL II mal wieder einen ganz besonderen Coup einfallen lassen. Im Sommer wird bei dem Sender wieder das Curvy Supermodel gesucht. Obwohl die Erfolgsshow offensichtlich gut funktioniert und beim Publikum ankommt, hat man aber dennoch an ein paar Stellschrauben gedreht. So setzt sich die Jury des TV-Castings in diesem Jahr anders zusammen: Ex-Bachelor Jan Kralitschka (41) ist mit dabei! Diese Neuerung kommt allerdings nicht ganz so gut an wie vermutlich erhofft.

In einer Umfrage konnten die Promiflash-Leser abstimmen, was sie von der neuen Jury halten. Während Angelina Kirsch (29) und Jana Ina Zarrella (41) nach wie vor dabei sind, wurden Carlo Castro und Peyman Amin (47) von Jan und dem ehemaligen Let's Dance-Profi Oliver Tienken ersetzt. Zu dem einstigen Rosenkavalier Jan haben die Abstimmenden eine ganz bestimmte Meinung: "Ich finde, er passt nicht in die Jury", hieß es in 58,1 Prozent der abgegebenen Votes (Stand: Mittwoch, 25. April, 20 Uhr). Dagegen stehen 41,9 Prozent, die meinen: "Super, er ist der Richtige für den Job!"

Ahnung vom Business hat der 41-Jährige allemal, schließlich arbeitet er selbst seit vielen Jahren als Model. Sobald die neue Staffel losgeht, können sich die Fans noch einmal ein genaues Bild davon machen, wie sich der Neu-Single so am Jury-Pult anstellt.

RTL II "Curvy Supermodel"-Bewerberinnen 2017

Uta Konopka/WENN.com Jan Kralitschka

RTL II Carlo Castro, Jana Ina Zarrella, Angelina Kirsch und Peyman Amin, "Curvy Supermodel"-Jury von 2017

