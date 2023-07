Das ist die Ursache für Angelina Kirschs Gesichtslähmung

Angelina Kirsch (35) meldet sich endlich mit neuen Details! Vor wenigen Tagen hatte die Moderatorin öffentlich gemacht, dass ihr Gesicht plötzlich halbseitig gelähmt war. Ihre Zunge fühlte sich taub an, sie konnte nicht mehr so gut sehen und bemerkte Geschmacksverlust. Daraufhin wurde sie in einem Krankenhaus von einem Arzt behandelt – der Auslöser des Ganzen war bisher nicht ganz klar. Doch nun hat Angelina endlich einen Befund.

"Es ist zum Glück erst mal keine Borreliose, keine Borrelien. Das ist schon mal richtig, richtig gut, aber es ist Herpes Simplex. Ja Freunde, stinknormaler Herpes eigentlich – bei mir nicht zu sehen, aber scheinbar hat mein Körper damit gerade zu kämpfen", erklärte das Model in seiner Instagram-Story. Deswegen werde sie nun nicht nur mit dem entzündungshemmenden Mittel Kortison behandelt, sondern auch mit etwas gegen die Hautinfektion.

Wegen ihrer halbseitigen Gesichtslähmung hat Angelina inzwischen sogar eine neue Make-up-Routine entwickelt. "Neue Situationen erfordern neue Maßnahmen. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, nehme ich mein vorübergehendes neues Gesicht mit Liebe an und dazu gehört natürlich auch, mich zu schminken", schrieb sie zu einem Video, in dem sie ihre neuen Beauty-Tricks anwendet.

angelina.kirsch Angelina Kirsch im Juli 2023

Sat.1 Angelina Kirsch, ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin

Getty Images Angelina Kirsch, Model

