Um Spaß zu haben, braucht Mia Rose Harrison keine Spielwaren! Die Tochter von Sarah (27) und Dominic (27) ist mittlerweile sieben Monate alt. Der kleine Sonnenschein erkundet fleißig seine Umgebung – und findet in den absurdesten Alltagsgegenständen Sachen zum Spielen. Ihr neustes ungewöhnliches Lieblingsstück: der Bart ihres Papas! In dem wühlt die Kleine ganz interessiert herum, wie Dominic seinen Followern in seiner Instagram-Story zeigt.

