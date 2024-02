Sarah Harrisons Schwangerschaft ist wohl "einfach passiert"!

War die Schwangerschaft gar nicht geplant? Sarah (32) und Dominic Harrison (32) leben mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern Mia Rose (6) und Kyla (3) in Dubai und teilen mit ihren Fans täglich zahlreiche Einblicke in das Familienleben. Die Kinderplanung war eigentlich abgeschlossen – doch vor einigen Tagen überraschte das Ehepaar mit einer besonderen Ankündigung: Die Influencerin ist wieder schwanger. Aber Sarah und Dominics Baby war wohl gar nicht geplant!

Auf Instagram hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Video veröffentlicht, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests reagiert. "Es war ein Gefühl, dass ich vorher so noch nicht kannte", beschreibt die Blondine in der Bildunterschrift ihre Emotionen. "Es ist einfach passiert und wir werden noch mal Eltern", fügt sie hinzu. Sie habe zwar ein paar Tage gebraucht, um das Ganze zu realisieren, doch die Freude sei groß.

Wie lange die beiden von ihrem dritten Sprössling schon wissen, verraten sie nicht – ob Sarah den riskanten Auftritt bei der Sat.1-Sendung "Stars in der Manege" bewusst in Kauf genommen hat? Die 32-Jährige moderierte die Show, begeisterte in der Arena aber auch mit einem akrobatischen Kunststück.

