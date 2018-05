Wie schnell die Zeit vergeht! Sarah (26) und Dominic Harrison (26) sind seit Ende November stolze Eltern der kleinen Mia Rose. Mit etlichen Social-Media-Beiträgen lassen sie ihre Follower an ihrem Leben mit Baby teilhaben und verzücken immer wieder mit süßen Pics von ihrer Maus. Nun zelebrierte die Vollblut-Mami einen ganz besonderen Tag: Denn Mia ist mittlerweile ein halbes Jahr alt!

In ihrer Instagram-Story teilte die Netzberühmtheit einen niedlichen Clip von ihrer Prinzessin. "Wie kann man nur so süß sein. Mia Rose ist schon 6 Monate alt – die Zeit vergeht so schnell", schrieb die 26-Jährige zu ihrem Kurzvideo. Total aufgeweckt strahlte Sarahs Knirps dabei in die Kamera und griff eifrig nach seiner Trinkflasche. Viele Fans fiebern sicherlich schon jetzt dem großen Tag des Wonneproppens entgegen. Wie wohl der B-Day der Mini-Harrison gefeiert wird?

Bereits drei Monate nach der Geburt ließen Mama und Mia es krachen. Mit einem Kuchen und einer euphorischen Gesangseinlage wurde der kleine Engel an seinem "Drei-Monats-Geburtstag" bejubelt. Glaubt ihr, Sarah und Domi organisieren zum ersten Geburtstag ihrer Tochter eine große Party? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

