Seit mehreren Wochen wird gemunkelt, dass Keeping up with the Kardashians-Star Kendall Jenner (22) mit dem Basketball-Spieler Ben Simmons anbandelt. Immer wieder wurden die beiden zusammen gesehen. Vor Kurzem soll Kendal ihn sogar auf ein Doppel-Date mit Schwester Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) mitgenommen haben. Bis heute gibt es jedoch kein offizielles Beziehungsstatement von den vermeintlichen Turteltauben. Nun erwischten Paparazzi Kendall und Ben erneut zusammen!

Vor dem Nachtclub Poppy in West-Hollywood bekamen Fotografen das Model und den Sportler am vergangenen Donnertag vor die Linse, wie die Aufnahmen zeigen. Beim Verlassen des Ladens versuchte Kendall noch, ihr Gesicht mit der Hand vor den neugierigen Kameras zu verstecken. Ben hingegen macht auf den Bildern keine Anstalten, sich unkenntlich zu machen. Nur einmal schaut er etwas skeptisch in die Kamera.

Auch Bens Ex-Freundin Tinashe (25) war an dem Abend in dem Club. Die Sängerin verließ den Laden gut gelaunt wenige Minuten nach den beiden und ging mit einem breiten Lachen auf dem Lippen zu ihrem Wagen. Ist die gute Laune ein Beleg dafür, dass an den Liebesgerüchten nichts dran ist? Tinashes Bruder Kudzai hingegen ist sich sicher, dass Ben Tinashe damals betrogen, und zwar mit Kendall.

Instagram / tinashenow Tinashe und Ben Simmons im März 2018

Instagram / bensimmons Ben Simmons, Sportler

Pascal Le Segretain/Getty Images for Chopard Kendall Jenner, Model

