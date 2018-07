Machen sie ihre Liebe so nun offiziell? Seit Wochen kursieren Gerüchte, Kendall Jenner (22) habe sich den Basketball-Star Ben Simmons geangelt. Immer wieder lichteten Paparazzi die beiden gemeinsam ab. Das Model soll seinen Flirt sogar schon auf ein Doppel-Date mit Schwester Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) mitgenommen haben. Jetzt postete ihre ältere Sis auch noch einen verheißungsvollen Clip von einer privaten Feier: Kendall und Ben wirken auf den Aufnahmen sehr vertraut – der endgültige Paarbeweis?

Wie viele andere Amerikaner zelebrierte auch die Jeans-Designerin am Mittwoch den US-Unabhängigkeitstag. In ihrer Instagram-Story hielt Khloe einige Momente von ihrer Pool-Party mit Freunden fest. Unter anderem ist darin auch ihre kleine Schwester mit ihrem vermeintlichen neuen Freund zu sehen: Kendall und Ben sitzen eng beieinander, wirken amüsiert und entspannt – der Sportler hat sogar einen Arm um die Beine der 22-Jährigen gelegt! Die berühmten Turteltäubchen selbst haben bisher keine eindeutigen Aufnahmen von ihrem gemeinsamen Besuch auf der Feier gepostet. In Bens Insta-Story sieht man jedoch die Hand einer Frau auf seinem Schuh liegen – vielleicht die von Kendall?

Tasten sich Kendall und Ben mit diesen Bildern nun womöglich langsam an ein öffentliches Paar-Outing heran? Der 21-Jährige war zuvor mit Sängerin Tinashe (25) zusammen und hatte die Beziehung zu ihr damals mit einem süßen Insta-Posting bekannt gegeben – ob er es mit Kendall wohl genauso machen wird?

David Becker / Getty Images Kendall Jenner und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Ben Simmons und Kendall Jenner auf Khloes Kardashians Party zum 4. Juli

Instagram / bensimmons Ben Simmons, Sportler

