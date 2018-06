Das macht es wohl mehr als eindeutig. Seit einigen Wochen wird vermutet, dass Kendall Jenner (22) mit Ben Simmons anbandelt. Obwohl der Basketballprofi bis vor Kurzem noch mit Sängerin Tinashe (25) zusammen war, wurde er immer wieder mit der Kardashian-Jenner-Tochter in Restaurants oder Clubs gesichtet. So auch jetzt: Kendall und Ben wurden bei einem Doppeldate von Paparazzi erwischt, obwohl sie Vorkehrungen getroffen hatte, um ihr Treffen so geheim wie möglich zu halten.

Vor dem Restaurant Nice Guy in West Hollywood bekamen Fotografen das Model und den Sportler vor die Linse – wenn auch nur getrennt voneinander. Die Kameramänner berichteten laut TMZ, dass Kendall und Ben nacheinander angekommen seien. Um kurz vor elf Uhr abends habe die 22-Jährige das Etablissement verlassen, um den Anschein zu erwecken, dass sie ohne den 2,08-Meter-Mann nach Hause fahren würde. In Wahrheit soll sie sich aber durch die Hintertür wieder zu ihm hinein geschlichen haben. Erst um ein Uhr morgens hätten sie dann in einem Wagen den Heimweg angetreten.

Kendall und Ben sollen den Abend nicht in trauter Zweisamkeit verbracht haben. Mit von der Partie seien Kylies beste Freundin Jordyn (20) und ihr Begleiter und ebenfalls NBA-Star Devin Booker gewesen.

Instagram / tinashenow Tinashe und Ben Simmons im März 2018

Anzeige

Neil Warner / Splash News Kendall Jenner vor dem Mercer Hotel in New York

Anzeige

Jeff Spicer / Michael Loccisano / Getty Images for Churchill Downs Jordyn Woods und Devin Booker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de