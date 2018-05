Spannte sie etwa einer anderen den Freund aus? Kendall Jenners Beziehungsstatus ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Immer wieder werden der zweitjüngsten Jenner-Tochter Liaisons mit Sportlern oder Rappern nachgesagt, etwas Festes war offiziell aber nie dabei. Momentan soll sich die 22-Jährige mit Ben Simmons vergnügen. Doch bei dieser Verbindung gibt es ein kleines Problem: Der Basketball-Star ist eigentlich an Sängerin Tinashe (25) vergeben.

Zuletzt wurden Kendall und Ben zusammen bei Mittagessen oder in Clubs gesehen. Bereits einige Wochen lang sollen sich die zwei schon daten, laut Informationen des Online-Magazins Page Six. Ende April hatte Tinashe allerdings noch Pärchenfotos mit dem NBA-Spieler auf ihren Social-Media-Accounts hochgeladen. Betrog Ben die Musikerin etwa mit Kendall? Das behauptet zumindest Tinashes Bruder Kudzai in einem Twitter-Posting: "Tage, nachdem du meiner Schwester das Herz gebrochen hast, machst du jetzt das. Du betrügst sie mit einer Jenner."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kylie Jenners (20) älterer Schwester ein Techtelmechtel mit einem vergebenen Mann vorgeworfen wird. Bis zum vergangenen Winter hatte das Model mit Profi-Basketballer Blake Griffin (29) angebandelt. Wie Dlisted berichtet, habe die Mutter seiner zwei Kindern ihn beschuldigt, seine Familie wegen Kendall vernachlässigt zu haben.

Dimitrios Kambouris / Getty Images for Harper's BAZAAR ; Nick Laham / Getty Images Kendall Jenner und Ben Simmons

Anzeige

Instagram / tinashenow Ben Simmons und Tinashe

Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images Basketballprofi, Blake Griffin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de