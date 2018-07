Wenn sie so heiß nicht jede Menge Herzen brechen wird! Seit gestern ist es offiziell: Nadine Klein ist die neue Bachelorette. Als ehemalige Kandidatin der Kuppelshow ist die Wahl-Berlinerin wie schon ihre Vorgängerin Jessica Paszka (28) ein echter Profi in Sachen TV-Liebe – doch auch in ihrer Sexyness steht die Studentin ihrer Wegbereiterin in nichts nach: Auf den ersten Bildern der Sendung strahlt Nadine extrem hot und lasziv in die Kamera!

Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte RTL die erste offiziellen Aufnahmen der Rosenverteilerin. Neben einer Reihe Schnappschüsse in einem weißen Zweiteiler sind besonders die Bikini-Shots der 32-Jährigen ein echter Hingucker. Mega-sexy spielt Nadine mit der Kamera. Weitere Fotos zeigen die gebürtige Münchnerin in einem schwarzen Abendkleid als echte Lady oder auch total verspielt im Over-Size-Hemd.

Doch die Single-Lady hat nicht nur optisch einiges auf dem Kasten: Nadine ist eine studierte Bachelorette in Musik-, Medien- und Kulturwissenschaft und macht derzeit ihren Master. Wie gefallen euch die ersten Bilder der Beauty als Schnittblumenverteilerin? Stimmt unten ab.

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein als Bachelorette 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette von Staffel fünf

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette der fünften Staffel

