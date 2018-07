Jetzt ist es endlich bestätigt! In wenigen Tagen fängt die große Liebessuche wieder an: Die Bachelorette geht in die nächste Runde. Dann dürfen 20 liebeshungrige Single-Männer wieder um das Herz einer Traumfrau buhlen. Welche Hotties ihre Mrs. Right suchen, ist schon bekannt. Jetzt ist auch endlich offiziell bestätigt, um wessen Liebe die Männer bald kämpfen werden: Ex-Bachelor-Kandidatin Nadine Klein wird die neue Bachelorette!

Das gab RTL nun mit einem Post auf Instagram bekannt und bestätigte damit endlich die wochenlangen Spekulationen. Vor allem ein Schmuckstück der Brünetten brachte die Gerüchteküche heftig zum Brodeln. Vor wenigen Monaten hatte die Studentin noch selbst Rosen von Bachelor Daniel Völz (33) in Empfang genommen. Fürs Finale hatte es damals allerdings nicht gereicht – sie flog in der fünften Folge raus. Im Kampf um die begehrte Rolle als Rosenkavalierin soll die Berlinerin sich gegen die Bachelor in Paradise-Kandidatin Saskia Atzerodt (26) durchgesetzt haben.

Als Junggesellin tritt Nadine am 18. Juli die Nachfolge von Let's Dance-Star Jessica Paszka (28) an. Sie hatte im vergangenen Jahr im TV nach ihrem Mann fürs Leben gesucht. Die Romanze mit ihrem Auserwählten David Friedrich (28) hielt jedoch nur wenige Wochen.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, TV-Star

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kandidatin Nadine Klein

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka beim Deutschen Parfümpreis 2018 in Berlin

