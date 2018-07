Was für ein verspieltes Kennenlernen! Doctor's Diary-Star Steffen Groth (43) ist aktuell total im Liebes-Rausch: Der Schauspieler hat sich mit seiner Partnerin Ana Große Halbuer (38) verlobt. Die Turteltauben bekamen vor zwei Jahren auch ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – aus einer gescheiterten Ehe brachte Steffen zwei weitere Kids mit in die Beziehung. Das Patchwork-Leben mit seiner Liebsten macht Steffen glücklich – doch wie hat er die Psychotherapeutin eigentlich kennengelernt?

"Lustigerweise auf einem Kindergeburtstag. Freunde von uns haben drei Kinder, Ana ist Patentante der jüngsten Tochter und ich Patenonkel des mittleren Sohns. Ana kam mit einer Ladung Furzkissen für alle Kinder zur Party an und ich meinte nur: 'Mensch, super, nur das Beste aus China'", verriet der TV-Hottie im Bunte-Interview. Per Facebook kam danach weiterer Kontakt zustande. Nach mehreren Treffen verliebten sie sich ineinander. Für Steffen damals völlig ungeplant: Zu diesem Zeitpunkt war der Dreifach-Papa seit vier Jahren geschieden und hatte eigentlich keinen Bock auf jegliche Beziehungen zu Frauen. Doch Anas intelligente Art und ihr großes Herz hätten ihn vom Gegenteil überzeugt – er sei ihr einfach verfallen.

Beim ersten Date hat Steffen dann auch seine Ana von sich überzeugt. Die Blondine schwärmte im Interview nur so von der Begegnung: "Wir haben stundenlang darüber geredet, was der Sinn des Lebens ist und wie man ein glückliches, erfülltes Leben führen kann. Ich fand unsere Gespräche von Anfang an großartig."

Instagram / steffen_groth Ana Große Halbuer und Steffen Groth

Instagram / steffen_groth Steffen Groth, Schauspieler

Brian Dowling / WENN.com Steffen Groth und Ana bei der "Dior and I"-Premiere

