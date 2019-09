Steffen Groth (44) hat sich getraut! Der Schauspieler verkündete im Juli vergangenen Jahres, dass er endlich den nächsten Schritt gewagt hat: Während eines gemeinsamen Urlaubs war er vor seiner Partnerin Ana Große Halbuer auf die Knie gefallen und hat um ihre Hand angehalten. Nach den Verlobungs-News wurde es allerdings recht ruhig um das Paar – bis jetzt: Still und heimlich haben sich die Turteltauben trauen lassen!

Wie Bunte berichtet, gaben sich der "Doctor's Diary"-Star und die Heilpraktikerin unter freiem Himmel in einem Buchenwald in der Uckermark das Jawort. "Wir wollten einfach, dass wir alle an diesem Wochenende einmal tief durchatmen, uns Zeit für die Menschen nehmen, die uns wichtig sind, und das alles draußen in der Natur", erzählt der Regisseur nach den Feierlichkeiten. Doch auch eine andere Sache war für die frischgebackenen Eheleuten an ihrem Hochzeitstag unerlässlich: Die beiden Veganer verbannten jegliche Nahrung tierischen Ursprungs an diesem Tag von der Speisekarte.

Der 44-Jährige und seine Frau konnten sich auch schon vor ihrer Trauung über eine große Familie erfreuen: So brachte das TV-Gesicht aus einer früheren Beziehung bereits zwei Kinder mit und bekam 2016 noch ein gemeinsames Kind mit der Therapeutin.

