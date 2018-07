Moderatorin Jana Julie Kilka (31) zieht während der Michalsky StyleNite 2018 alle Blicke auf sich. Ihr XL-Dekolleté ist nicht nur der warmen Jahreszeit angemessen. Es hat auch praktische Gründe, wie sie Promiflash erklärt, denn ihre Oberweite sei sehr ausladend: "Zum Beispiel bei diesem Jäckchen, was wirklich wunderschön ist von Michalsky, was nur leider nicht zu geht, weil meine Brüste dafür zu fett sind, und es ist ja öfter so, dass man als Frau zu fett ist an manchen Stellen, aber wenigstens sind es dieses Mal nur die Brüste, die nicht reinpassen."

AEDT / WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de