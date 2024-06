Thore Schölermann hat die Geburt seines Sohnes verpasst

Jana Julie Schölermann (37) und ihr Ehemann Thore Schölermann (39) wurden vor wenigen Tagen Eltern ihres zweiten Kindes. Nun melden sich die Eltern in ihrer Instagram-Story und berichten über den Verlauf der Geburt – die der Moderator komplett verpasst hat. Thore war beruflich unterwegs, weil der Entbindungstermin noch nicht anstand. "Dann kam die Nachricht, dass es doch schneller als gedacht losgeht. Ich bin direkt aus dem Studio raus und in den Flieger rein und dann kam der Anruf per FaceTime und Jana strahlte mit dem Kleinen auf dem Arm", erzählte Thore.

Die Geburt war für die beiden relativ spontan – als Jana merkte, dass die Wehen langsam einsetzen, wollte sie noch einige Dinge erledigen. Der Moderator erklärt im Netz: "Sie hat extra noch Ilvi schnell in die Kita gebracht, das Auto umgeparkt und ist dann alleine in das Krankenhaus gefahren." Die Zweifachmama schaffte es sogar noch, den Wahlschein einzuwerfen und einen Parkplatz zu suchen. Jana erzählt stolz: "Man kann unter Wehen noch einiges schaffen – der Körper von uns Frauen ist dafür gemacht."

Jana und Thore haben im Januar auf Instagram bestätigt, dass sie erneut Eltern werden. "Ab jetzt wird unser Leben noch bunter", schrieben die beiden zu einem süßen Familienfoto, auf dem sie mit ihrer Tochter zu sehen sind. Jana und Thore liegen auf dem Boden, ihr Töchterchen in der Mitte – neben ihr liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Jetzt ist die Familie bereits zu viert, im Dezember 2021 kam ihre erste Tochter Ilvi zur Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann bei einer Date Night ohne Kind

Anzeige Anzeige

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann mit seiner Frau Jana und seiner Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Jana so viel während ihrer Wehen erledigt hat? Sehr mutig, sie ist eine starke Frau! Na ja, wäre mir zu riskant gewesen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de