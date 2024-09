Jana und Thore Schölermann genießen Deutschen Fernsehpreis

Am 25. September jährte sich der Deutsche Fernsehpreis bereits zum 25. Mal. Selbstverständlich durften vor allem die Stars und Sternchen der Medienbranche bei diesem Event nicht fehlen. Auch Jana (37) und Thore Schölermann (40) statteten der Preisverleihung einen Besuch ab und genossen sichtlich ihre Zweisamkeit – die beiden Kinder des Ehepaares blieben nämlich zu Hause! Das Paar kleidete sich in eleganten Farben, die mit Sicherheit den einen oder anderen Blick auf sich ziehen konnten.

Jana präsentierte sich in einem lilafarbenen Samtkleid mit aufregendem Beinschlitz. Ihre Haare trug sie in einer verspielten Hochsteckfrisur. Zu ihrem Look kombinierte die zweifache Mutter funkelnde grüne Ohrringe, die perfekt zu den grünen Details ihres Kleides und ihrer Handtasche passten. Auch Thore warf sich besonders in Schale! Der 40-Jährige trug zur Verleihung einen stylishen, dunkelgrünen Anzug, unter den er ein schlichtes schwarzes T-Shirt zog. Immer wieder schauten sich die beiden verliebt in die Augen, während sie von den Fotografen abgelichtet wurden.

Dass Jana und Thore ihre Zweisamkeit ganz ohne Kinder genießen können, ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Erst im Juni dieses Jahres durften sich die 37-Jährige und ihr Ehemann über das zweite Kind freuen. Töchterchen Ilvy erblickte im Dezember 2021 das Licht der Welt und machte die beiden zum ersten Mal zu Eltern. Im Interview mit RTL schwärmten Thore und Jana von ihrem Leben mit den Kindern. Letztere verriet, worauf sie sich in Zukunft am meisten freue: "Ich freue mich total auf Reisen. Weil sie jetzt schon so Spaß am Reisen haben." Aber auch die Einschulung ihrer Kinder kann Jana offenbar kaum erwarten. "Ich fand das damals so spannend. Ich weiß noch, mein erster Schultag, an dem ich mit der Schultüte da stand – ich war so stolz. Da freue ich mich drauf, das mit meinen Kindern zu erleben", erklärte sie dem Sender voller Vorfreude.

Getty Images Jana Schölermann und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2024

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schörlemann mit ihrem Baby im August 2024

