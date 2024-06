Süßes Bild: Jana und Thore Schölermanns zweites Baby ist da

Es war so weit: Jana (37) und Thore Schölermann (39) durften ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Das verkünden die TV-Bekanntheiten mit einem niedlichen Bild auf Instagram und schreiben dazu: "Unser Schölermännchen." Schon vor einigen Wochen verrieten sie, dass sie sich nach ihrem Töchterchen Ilvi auf einen Jungen freuen dürfen. Nun sind sie eine vierköpfige Familie – mit weiteren Details halten sie sich zunächst noch bedeckt. Wahrscheinlich wollen sie erst einmal die Kennenlernzeit mit ihrem Baby in vollen Zügen und ohne Ablenkungen genießen.

Im Januar dieses Jahres bestätigten sie ebenfalls auf Social Media, dass sie erneut Eltern werden. Im Sommer 2023 sprach die Schauspielerin noch mit Promiflash über möglichen Nachwuchs und betonte: "Jetzt haben wir eine Tochter und sind happy und falls noch eins kommt, wären wir auch sehr glücklich – mal gucken. [...] Man kann nicht glücklicher sein, wenn man ein gesundes Kind zur Welt bringen durfte und das haben wir. Wenn wir das Glück vielleicht irgendwann noch mal haben, dann nehmen wir das an, wenn es nicht so sein sollte, dann müssen wir das auch annehmen."

Der kleine Mann scheint das Familienglück nun also noch perfekter zu machen. Ihr Liebesglück besiegelten der Moderator und Jana mit einer Hochzeit im Jahr 2019 in den Tiroler Alpen im engsten Familienkreis. "Genau in dem Moment, in dem wir uns das Jawort gegeben haben, hat es aufgehört zu regnen", schwärmten sie damals von ihrem besonderen Tag im Interview mit Bunte.

Anzeige Anzeige

Instagram / thoreschoelermann Füße von Jana und Thore Schölermanns Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana und Thore Schölermann im März 2019 in Hürth

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Verkündung? Total süß! Ich habe auf mehr Infos gehofft, weil ich so ein großer Fan bin. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de