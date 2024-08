Ohne Ilvi: Jana und Thore Schölermann genießen Zeit mit Baby

Jana (37) und Thore Schölermann (39) sind seit wenigen Monaten Eltern von zwei Kindern – einer Tochter und einem Sohn. Das Nesthäkchen der Familie erblickte erst im Juni dieses Jahres das Licht der Welt. Demnach ist anzunehmen, dass für den Moderator und seine Frau momentan wenig Zeit für Zweisamkeit bleibt. Dieses Problem geht das Ehepaar jetzt allerdings an und räumt sich Paarzeit frei. Auf Instagram lassen die beiden ihre Fans daran teilhaben und zeigen mit einer Bilderstrecke, wie sie ihren Tag ohne Tochter Ilvi genossen haben. "Es bleibt plötzlich so viel Zeit, sich auch mal zu unterhalten, wenn man sich als Eltern 'nur' um ein Kind kümmert und sich aufteilen kann", schwärmt die zweifache Mutter unter dem Beitrag und betont zudem: "Trotzdem ist es noch schöner, wenn die kleine wilde Biene dabei ist."

Im Netz erntet Jana für diese Aussage prompt widersprechende Kommentare. "Stimmt absolut nicht! Ich habe ein Kind und das ist 'nur ein' Kind! Anstrengend, laut und man darf immer hinterher sein. [...] Als ob man mit einem Kind nicht überfordert sein darf", wettert ein Nutzer in der Kommentarspalte. "Ich finde, dieser Spruch ist einfach nicht aus dieser Welt. Vor allem ist er abwertend dem einen Kind gegenüber", schließt sich ein weiterer User seinem Vorredner an. Dennoch gibt es einige Stimmen, die sich mit Thore und Jana solidarisieren. "Das stimmt vollkommen" und "Zu 100 Prozent. Uns geht es auch so", lauten beispielsweise zwei zustimmende Kommentare.

Den Namen des kleinen Jungen behalten Jana und Thore vorerst für sich. Was die zweifachen Eltern aber bereits preisgegeben haben, ist, dass der 39-Jährige die Geburt seines Sohnes verpasst hat. Thore war beruflich unterwegs, als er die freudige Nachricht hörte, wie er im Netz berichtete: "Dann kam die Nachricht, dass es doch schneller als gedacht losgeht. Ich bin direkt aus dem Studio raus und in den Flieger rein und dann kam der Anruf per FaceTime und Jana strahlte mit dem Kleinen auf dem Arm."

Instagram / thoreschoelermann Jana und Thore Schölermann

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

