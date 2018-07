Was zur Hölle haben eigentlich Natascha Ochsenknecht (53) und Boris Becker (50) miteinander zu tun? Die Fans der beiden dürften das ehemalige Model und die deutsche Tennislegende wohl kaum in Verbindung bringen. Während die Dreifachmama durch ihre Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht (62) der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, brillierte der einstige Spitzensportler in der Vergangenheit durch seine beruflichen Erfolge. Ein mysteriöses Throwback-Pic bringt Neues ans Licht: Natascha und Boris kannten sich – woher auch immer – bereits vor 30 Jahren!

Auf Instagram postete die Wahlberlinerin jetzt einen Schnappschuss, der sie an der Seite des Wimbledonsiegers zeigt. Mit schulterfreiem Top und prächtiger Lockenmähne strahlt die schöne Schauspielerin in den 80er-Jahren an der Seite des jungen Rotschopfes. "30 Jahre! Weißt du noch, wo das war?", lauteten die geheimnisvollen Zeilen neben der Momentaufnahme, die sie mit zwei lachenden Emojis versah. "Ihr wärt aber auch ein schönes Paar", lautete ein scherzhafter Kommentar einer Followerin daraufhin.

Mehr als Freundschaft lief bei den beiden allerdings wohl kaum! Kurz nach der Entstehung des Bildes heiratete die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin und bekam mit ihrem Mann ihre Kids Wilson Gonzalez (28), Jimi Blue (26) und Cheyenne (18). Auch die Tennislegende ließ nichts anbrennen: Boris hatte in den folgenden Jahren verschiedene Beziehungen und wurde Vater von vier Kindern: Noah (24), Elias (18), Anna (18) und Amadeus (8).

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Graham Denholm/Getty Images Boris Becker bei den Australian Open 2018

Anzeige

WENN.com Natascha Ochsenknecht beim Deutschen Parfümpreis 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de