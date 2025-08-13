So viel Unterhalt muss Elijah Blue Allman an Ex-Frau zahlen

Elijah Blue Allman (49), Sohn von Musiklegenden Gregg Allman (†69) und Cher (79), muss seiner Noch-Ehefrau Marieangela King nun monatlich 6.500 Dollar Unterhalt zahlen. Das entschied jetzt laut Us Weekly ein Gericht in Los Angeles bei einer Anhörung am 8. August, der der Musiker nicht beiwohnte, nachdem er Berichten zufolge einen mutmaßlichen Drogenrückfall hatte. Die Zahlungen sollen ab dem 15. August beginnen und für den Monat Juli rückwirkend geleistet werden. Marieangela, die den Gerichtssaal gemeinsam mit ihrem Anwalt betrat, hatte die Scheidung im April eingereicht. Sie erklärte, die Unterstützung zu benötigen, da sie seit Jahren nicht berufstätig war.

In ihren Gerichtsdokumenten erklärte die Sängerin, seit ihrer Hochzeit mit Elijah Blue im Jahr 2013 einen hohen Lebensstandard geführt zu haben – finanziert durch die Unterstützung von Cher sowie durch Trusts und Tantiemen ihres Noch-Ehemanns. Sie habe ihre eigene berufliche Karriere als Sängerin und Songwriterin zugunsten der gemeinsamen Lebensprioritäten des Paares zurückgestellt. Ihre monatlichen Ausgaben betrügen 12.000 Dollar, wobei allein 5.000 für Miete und 3.000 für Freizeitvergnügen anfallen. Aufgrund dieser Situation beantragte sie laut Us Weekly neben dem Unterhalt auch Unterstützung bei ihren Anwaltskosten.

Trotz des Scheidungsstreits zeigte sich Marieangela nach den 13 gemeinsamen Jahren versöhnlich. Die Sängerin erklärte gegenüber People: "Wir hatten eine wunderschöne 13-jährige Reise, voller Erinnerungen, die ich immer in Ehren halten werde." Zudem bat sie um Privatsphäre, um sich auf die kommenden Veränderungen in ihrem Leben zu konzentrieren. Elijah Blue, der selbst mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hat, hatte laut Us Weekly in einem früheren Statement eingeräumt, verantwortungslos mit Geld umgegangen zu sein. Seine berühmte Mutter Cher soll ihn in dieser schwierigen Zeit jedoch weiterhin unterstützen.

Getty Images Elijah Blue Allman, Sänger

ActionPress Marieangela King, Ex-Partnerin von Elijah Blue Allman

Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001