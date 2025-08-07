Erstes Statement: Das sagt Anna Ermakova zu Boris' Baby-News

Auf einem Event in München, bei dem Model Anna Ermakova (25) für die Sportmarke Fila zusammen mit Kollegin Nicola Cavanis auftrat, zeigte sie sich zunächst ausgesprochen gut gelaunt und begeistert: "Ich liebe Sport, ich liebe Sport-Fashion", erklärte die 25-Jährige gegenüber RTL. Doch als die Sprache auf die Baby-News ihres Vaters Boris Becker (57) kam, schlug ihre Stimmung spürbar um. Nachdenklich äußerte sie: "Neues Baby, neuer Anfang, das ist wundervoll. Ein Baby ist ein Segen." Dennoch hielt sie mit ihrer Hoffnung, die sie mit Blick auf das künftige Geschwisterchen verband, nicht hinter dem Berg: "Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird."

Für Boris, der aktuell mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35) verheiratet ist, wird es das fünfte Kind. Während seine anderen Kinder wohl frühzeitig informiert wurden, soll Anna, eigenen Angaben zufolge, erst über die Presse von der Schwangerschaft ihres Vaters erfahren haben. Auch Boris’ Ex-Frau Lilly Becker (49) hatte in der Vergangenheit behauptet, dass Sohn Amadeus (15) von ähnlichen Nachrichten über soziale Medien erfahren habe. Dies wies der Tennisstar jedoch deutlich zurück. Über seinen Anwalt ließ er verlauten, dass die Kinder stets vorab und persönlich über wichtige Familienangelegenheiten informiert würden.

Anna, die mit ihrer Mutter Angela Ermakova aufwuchs, hatte Zeit ihres Lebens ein eher distanziertes Verhältnis zu ihrem Vater Boris, wie oftmals vermutet wird. Auch ihre Teilnahme an der TV-Show Let's Dance, wo sie das Publikum mit ihrem Talent begeisterte, brachte die beiden nicht näher zusammen, obwohl Anna damals eine positive Entwicklung in ihrer Familiendynamik wünschte. Boris selbst zeigte sich in der Vergangenheit hingegen bemüht, den Kontakt zu Anna zu pflegen und äußerte wiederholt den Wunsch nach einem engeren Verhältnis. Ob die jetzt anstehenden neuen familiären Veränderungen einen weiteren Schritt in diese Richtung bewirken könnten, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Boris Becker und Anna Ermakova

Getty Images Anna Ermakova, Model

Imago Lilian Becker und Boris Becker in Berlin, Juli 2025