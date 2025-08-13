Dennis Kessmeyer fordert Eric Sindermann zum Boxkampf heraus

Dennis Kessmeyer, der ehemalige Partner von Eva Benetatou (33), sorgt jetzt mit einer Ansage für Schlagzeilen. Der Unternehmer hat den Reality-TV-Star Eric Sindermann (37), besser bekannt als Dr. Sindsen, für das Boxevent "The Ultimate Hype" herausgefordert. In seiner Instagram-Story erklärte Dennis, dass er sich für einen Kampf "bewerben" wolle. Dabei zeigte er sich selbstbewusst und richtete klare Worte an den 37-Jährigen: "Ich glaube, ich muss dir mal links und rechts was hinter die Ohren geben." Er sei bereit, mit seinen 45 Jahren noch einmal durchzustarten – auch wenn er dabei nach eigener Aussage wohl nicht übermäßig trainieren müsse.

Der Grund für die provokante Kampfansage: Laut Dennis gehe ihm Eric mit dessen eigenwilligen Aktionen "schwer auf den Zeiger". Besonders dessen öffentlicher Hungerstreik auf Social Media und das angebliche Hinterhertrauern seiner Ex-Freundin Katharina Hambuechen bringen ihn dazu, gegen den Modemacher in den Ring steigen zu wollen. Und auch Eric zeigte sich bereits in Kampfstimmung. Im Gespräch mit "The Ultimate Hype"-Moderatorin Julia Römmelt (31) stellte der Modedesigner auf Instagram kürzlich klar: "Ich werde jeden, der hereinkommt, K.O. schlagen."

Ursprünglich wollte Eric gegen Diogo Sangre (30) in den Ring steigen. Doch daraus wurde nichts – für den Berliner ein echter Schlag ins Gesicht. Daraufhin stellte Diogo in einem Instagram-Video klar, dass er gar nicht für einen Kampf gegen den Realitystar zugesagt habe: "Ich habe nicht abgesagt. Ich habe einfach nie zugesagt. Eric war nur im Gespräch." Ob der TV-Star in Dennis einen ehrwürdigen Gegner sieht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Imago, Instagram / dr.sindsen Collage: Dennis Kessmeyer und Eric Sindermann

Anzeige Anzeige

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024