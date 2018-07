Maurice Cassian ist gerade einmal 13 Jahre alt. Trotzdem zählt er auf seinem YouTube-Channel "Cassz" nach nur zwei Jahren schon fast 25.000 Abonnenten. Der flippige Teenager präsentiert sich online als sehr aktive Persönlichkeit, die kein Problem damit hat, sich gelegentlich auch mal einer Typveränderung zu unterziehen. Passend zu seinem Geburtstag wechselte der Sohn von Dieter Bohlen (64) seine Haarfarbe von braun zu wasserstoffblond.

In seiner Instagram-Story postete Maurice kürzlich ein Foto von sich mit blondem Schopf. Darauf guckt der Bohlen-Sohn frech in die Kamera. Auch seine Mama, Model Estefania Küster (38), teilte sofort den ein oder anderen Schnappschuss ihres neu frisierten Jungen. Den Fans scheint Cassz' helle Mähne zumindest zu gefallen. "Hammer Haarfarbe, mega Typ!", schrieb eine Abonnentin unter Estefanias Foto. Ein anderer schloss sich sofort an: "So ein hübscher Junge! Ein bisschen von Mama, ein bisschen von Papa – superhübsche Mischung!"

Bereits vor neun Monaten unterzog sich der 13-Jährige auf seinem YouTube-Channel einer Komplettveränderung. In der "Meine Mutter macht mein Make-up"-Challenge überließ er der 38-Jährigen die freie Entscheidung über sein Aussehen. Von ihr wurde Maurice letztendlich geschminkt und in ein Prinzessinnenkleid mit Schleier und Krone gesteckt.

Maurice Cassian Bohlen Maurice Cassian Bohlen, Sohn von Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / estefania.h YouTuber Maurice Cassian, Sohn von Dieter Bohlen

Anzeige

YouTube / CASSZ Estefania Küster und ihr Sohn Maurice Cassian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de