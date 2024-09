Seltenes Bild: So erwachsen ist Dieter Bohlens Sohn Maurice

Maurice Cassian ist der Sohn von Dieter Bohlen und seiner Ex Estefania Heidemanns (45). Da der Teenager kaum Kontakt zu seinem Vater hat und sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, ist nur wenig über ihn bekannt. Doch seine Mama teilt nun ein Foto ihres Sohnes in ihrer Instagram-Story. Darauf ist ein lächelnder Maurice zu sehen, der in einem strahlend weißen Hemd posiert. Seine Haare sind nach hinten gegelt und im Gesicht ist eine Ähnlichkeit zu einem gewissen Poptitan zu erkennen. Auch die Pose des Hotties erinnert an seinen Papa Dieter – mit seiner Hand formt er eine Pistole.

Der 19-Jährige startet momentan beruflich in New York durch. Auf LinkedIn weist sich der Promi-Spross als geschäftsführender Regionaldirektor eines argentinischen Verlagshauses aus. Dabei helfe ihm vor allem eins. "Zu meinen Stärken gehören meine Sprachkenntnisse in Englisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch", schreibt er auf seinem Profil. Seine südamerikanische Mutter betreibt derweil einen Blog für Deko und Kunst und gibt ihren Followern im Netz Ernährungstipps.

Der Weltenbummler ist Absolvent der renommierten Privatschule International School of Hamburg. Im vergangenen Sommer machte Maurice laut Bild dort seinen Abschluss. Bei dem feierlichen Anlass stand seine Mama in der ersten Reihe und machte fleißig Fotos von ihrem Söhnchen. Dieter ließ sich bei der Veranstaltung in der Hansestadt allerdings nicht blicken. Ob er nicht eingeladen war oder keine Zeit hatte, ist nicht bekannt.

Instagram / estefaniaheidemanns Maurice Cassian, Sohn von Dieter Bohlen

Dominik Bindl/Getty Images Estefania Küster, Ex-Partnerin von Dieter Bohlen

