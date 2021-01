Wow, ist der groß geworden! Maurice Cassian Bohlen lebt mit seiner Mutter Estefania Heidemanns (41) und seinen drei jüngeren Geschwistern auf Mallorca. Seinen Vater Dieter (66), der in der Nähe von Hamburg lebt, sieht der 15-Jährige dennoch regelmäßig. In den vergangenen Jahren sorgte der Blondschopf auch immer wieder mit seinem wachsenden YouTube-Kanal für Aufsehen. Jetzt überraschte Maurice mit einem neuen Look im Netz!

Schaut man sich das Instagram-Profil des Teenagers an, wird schnell klar, dass der Bohlen-Spross schon eine echte Stilikone ist. Egal ob in Hemden und weiten Hosen oder in lässigen Jogginganzügen – der Sohn des DSDS-Jurors scheint viel Wert auf sein Äußeres zu legen. Zu Silvester überraschte der Teenager seine rund 13.000 Follower nun aber mit einem ungewohnten Styling: Seine wilde Mähne zu einem Zopf zusammen gebunden und mit einer Fliege um den Hals, bewundert sich der Skateboard-Fan auf dem Foto in einem Spiegel. "Elegant gekleidet für das neue Jahr 2021", schrieb er zu seinem Post.

Der Schnappschuss von Maurice ist wohl auch seiner Mutter nicht entgangen. "Der bestangezogene Junge in der Stadt. Ich bin stolz auf dich und liebe dich", schrieb Estefania sichtlich beeindruckt von der Optik ihres Ältesten unter dessen Social-Media-Beitrag.

Anzeige

Instagram / casszyt Maurice Cassian Bohlen im September 2020

Anzeige

Instagram / casszyt Maurice Cassian Bohlen im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / estefaniaheidemanns Estefania Heidemanns im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de