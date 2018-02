Was für ein cooles Mama-Sohn-Duo! Dieter Bohlens (64) Sohn Maurice Cassian unterhält auf YouTube mit seinen Clips inzwischen stolze 13.000 Follower. Bei den coolen Vlogs, verrückten Challenges und fiesen Pranks ist eine fast immer mit dabei: seine berühmte Mutter und Poptitan-Ex Estefania Küster (38). Die entdeckt schon früh, dass ihr kleiner Mann eine absolute Rampensau ist, wie die Tänzerin in einem Interview mit Bild 2006 verriet: "Wenn er morgens aufwacht, zupft er an meinen Haaren, ruft ‘Mama!’ und grinst mich an – dann fängt der Tag schon gut an. Er ist mein kleiner Kumpel!" Kein Wunder also, dass diese beiden Rabauken auch noch Jahre später in Cassz' YouTube-Clips bestens harmonieren!



