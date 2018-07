Die neue Bachelorette Nadine Klein will bei den diesjährigen Kandidaten sichergehen, dass sie an ihr interessiert sind! Ab dem 18. Juli verteilt die einstige Bachelor-Kandidatin fleißig Schnittblumen an liebeshungrige Single-Männer. Bei dieser Art des Kennenlernens ist es jedoch besonders wichtig herauszufinden, welche potenziellen Partner es wirklich ernst mit der Rosenkavalierin meinen. Nadine weiß jedoch genau, wie sie den Boys auf den Zahn fühlen will!

Wahre Anziehung oder nur die Suche nach Aufmerksamkeit – die Wahl-Berlinerin sucht eine Beziehung und möchte deshalb Liebespleiten möglichst vermeiden, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Die wissen natürlich nicht, wer sie erwartet. Aber ich will schon sicher sein können, dass sie wirklich wegen mir da sind. Vor allem, je länger sie dabei sind und je intensiver es wird." Dabei möchte die 32-Jährige darauf achten, wie sich die Männer geben oder ob sich irgendwelche Bedenken bei ihr ergeben – seien sie begründet oder nicht.

Zwar wolle die gebürtige Münchnerin auf ihr Bauchgefühl hören und sich nicht von TV-Kameras einschüchtern lassen – Vorsicht möchte sie aber gleichzeitig auch walten lassen und sich nicht Hals über Kopf in ein Techtelmechtel stürzen. "Ein bisschen Skepsis ist, glaube ich, ganz angebracht. Und es wird sicherlich nicht jeder gleich ernst meinen", erklärt sie ihre Dating-Strategie.

