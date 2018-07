Am 18. Juli startet Die Bachelorette mit Nadine Klein, die nach ihrer Pleite in der vergangenen Bachelor-Staffel jetzt selbst nach der großen Liebe sucht. Fans der Kuppelshow sind dank Daniel Völz (33) bereits zahlreiche Zärtlichkeiten gewöhnt. Immerhin hat der ehemalige Rosenkavalier in fünf Folgen gleich sechs Damen geknutscht. Seinen ersten Schmatzer verteilte der 33-Jährige allerdings erst in der zweiten Episode. Wie sieht es bei Nadine aus: Wann küsst sie den ersten Singlemann?

Im Interview mit RTL musste die 32-Jährige die Zuschauer vorerst noch etwas vertrösten: "Ein Kuss beim ersten Date kann man machen. Werde ich aber wahrscheinlich nicht tun, wenn Deutschland zuguckt", lautete ihre Einschätzung zur Knutschpremiere im TV. Die 20 Herren werden sich wohl ziemlich ins Zeug legen und auch ein wenig gedulden müssen, um Nadine von sich zu überzeugen. Doch die Berlinerin ist nicht die erste Rosenverteilerin, die zunächst ein wenig auf die Bussi-Bremse drückt und sich in Zurückhaltung übt.

Auch Alisa wehrte 2015 alle potenziellen Lippenangriffen ab: Erst bei den Dreamdates war die heute 30-Jährige im Züngelmodus – und das bei allen drei verbliebenen Kandidaten. Nadines Vorgängerin Jessica Paszka (28) ging derweil in der dritten Episode beim Einzeltreffen mit Johannes Haller in die Vollen. Glaubt ihr, dass Nadine so lange warten wird wie Alisa oder doch schon früher in Knutschlaune kommt? Stimmt in der Umfrage ab.

