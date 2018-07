Am Mittwochabend wurden im Microsoft Theater in Los Angeles die ESPY Awards verliehen. Dabei handelt es sich um eine Preisverleihung, die die besten Sportler des Jahres ehrt. Neben bekannten Sportstars wie Kunstturnerin Nastia Liukin (28) oder Snowboard-Legende Shaun White (31), der für seine Goldmedaille bei den diesjährigen Olympischen Spielen ausgezeichnet wurde, tummelten sich auf dem roten Teppich auch viele Hollywoodstars. Und die hatten sich für diesen Anlass mächtig in Schale geworfen. Promiflash präsentiert euch die schönsten Looks des Abends.

Ein besonderes Highlight war Sängerin Ciara (32). Sie erschien in einem hoch geschlitzten, gelben Kleid, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Dazu trug sie ein paar Glitzer-Stilettos und dezente Ohrringe. Gossip Girl-Star Jessica Szohr (33) posierte in einem knöchellangen, blauen Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt für die Fotografen. Dazu dazu kombinierte sie ein paar schwarzen Lack-Pumps. Leinwandstar Jennifer Garner (46) trug ein bodenlanges, schwarzes Kleid. Dazu wählte sie funkelnde Accessoires. Auch Caitlyn Jenner (68) lief in einem schwarzen Dress über den roten Teppich. Allerdings entschied sie sich für eine knielange Version aus Samt. Begleitet wurde sie von ihrer Freundin Sophia Hutchins, die ein figurbetontes, blaues Seidenkleid trug. Einen echten Wow-Auftritt legte aber Schauspielerin Kate Beckinsale (44) hin: Sie betonte ihre Beine mit einem Netzkleid, das bis auf einen Body transparent war. In Sachen Schmuck hielt sich die 44-Jährige hingegen zurück.

Auch bei den Herren gab es den ein oder anderen Hingucker. "Black Panther"-Darsteller Chadwick Boseman (41) trug einen weißen Anzug, den er mit einem ebenfalls weißen T-Shirt und ein paar farblich passenden Sneakers kombinierte. Rapper G-Eazy (29) erschien frisch erblondet in einer grünen Kombi zu dem Event. Preisträger Shaun blieb hingegen eher beim klassischen Look: ein dunkelgrauer Nadelstreifen-Anzug und ein weißes Hemd.

Gewinner der ESPY Awards 2018:

LeBron James - Bester NBA-Spieler

Roger Federer - Bester Tennisspieler

Tom Brady - Bester NFL-Spieler

Shaun White - Bester Olympionike & Bester olympischer Moment

Cristiano Ronaldo - Bester Fußballer

