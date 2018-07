So kommt die neue Bachelorette bei den Zuschauern an! Seit Mittwochabend macht sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin Nadine Klein als Nachfolgerin von Jessica Paszka (28) in der TV-Kuppelshow auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Gleich 20 attraktive Single-Männer buhlen in der Kennenlernsendung um die Gunst der Powerfrau. Sie alle sind nach dem Aussteigen aus der Limousine gleichermaßen von der Junggesellin begeistert – legen sich in der ersten Nacht der Rosen ordentlich ins Zeug. Ob Nadine auch bei den Fans des Formats so gut angekommen ist?

Wenn man den Kommentaren im Social Media Glauben schenkt, auf jeden Fall! Auf Twitter machen die Nutzer mit Beiträgen wie: "Die Frau sieht so unverschämt gut aus" und "Die fand ich schon beim #Bachelor richtig gut. Freut mich, dass sie #DieBachelorette geworden ist, was für eine schicke Dame! #Bachelorette", deutlich: Sie sind total begeistert von der Rosenlady.

Die Begeisterung für die Jungs fällt hingegen deutlich ernüchternder aus. Während mit Sascha Schmitz, Kai Schrader und Vadim Vyskubov gleich drei Männer in Nadines Augen keine potenziellen Partner darstellen und bereits in Folge eins ohne Rose nach Hause fahren müssen, ziehen die Zuschauer ein härteres Urteil. Fiese Sprüche wie: "Meine Vorhersage für #DieBachelorette: Das wird die erste Staffel, in der die Dame am Ende sagt: 'Boa ne, ich bleibe lieber alleine'", zeigen – die Kandidaten müssen in den kommenden Wochen noch ordentlich an ihrem Image arbeiten.

MG RTL D Andi, Nadine und Sascha in der Bachelorette-Villa

Anzeige

MG RTL D Rafi, Nadine und Filip in der Bachelorette-Villa

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, fünfte deutsche Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de