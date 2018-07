Selbst ist die Bundeskanzlerin! Diesem Motto scheint Angela Merkel über all die Jahre hinweg treu geblieben zu sein. Auch wenn es um ganz alltägliche Angelegenheiten wie einen Termin zum Haareschneiden geht, zeigt sich die gebürtige Hamburgerin gewohnt pragmatisch und wählt den direkten Weg: Anstatt ihren Sekretär anrufen zu lassen, greift die 64-Jährige lieber selbst zum Hörer und ruft persönlich beim Friseur an!

Zu seinem 50-jährigen Berufsjubiläum plauderte der Berliner Promi-Friseur Udo Walz mit Gala nun unter anderem über seine prominente Kundin aus dem Kanzleramt: "Sie ruft selbst an und meldet sich dann einfach mit Merkel und fragt, ob was frei ist", erklärte der 73-Jährige und verriet auch, was er an der Bundeskanzlerin am meisten schätze: "Frau Merkel hat einen tollen Humor", so der Stylist. Letztendlich sei die Regierungschefin sogar der Grund gewesen, warum er in die CDU eingetreten ist.

Und auch die CDU-Chefin scheint die Besuche bei dem Friseurmeister zu genießen! Immerhin müsse auch sie sich laut eigener Aussage ein gewisses Maß an Eitelkeit eingestehen: "Man möchte ja keine Zumutung für sein Gegenüber sein", erklärte Angela Merkel im vergangenen Jahr im Interview mit Brigitte LIVE. "Ich überlege mir schon, was ich anziehe. Und seitdem nicht mehr über meine Haare gelästert wird, fühle ich mich auch wohler."

Andreas Rentz/Getty Images Udo Walz

Anzeige

Steffi Loos/Getty Images Angela Merkel bei einer Pressekonferenz für Kinder

Anzeige

Sean Gallup Angela Merkel auf der Bundespressekonferenz im August 2017 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de