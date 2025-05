Unternehmerfamilie soll Udo Walz' (†) Villa gekauft haben

Die Berliner Villa von Starfriseur Udo Walz (✝76), die nach seinem Tod im November 2020 in den Besitz seines Ehemanns Carsten Thamm-Walz überging, hat nun wohl einen neuen Eigentümer gefunden. Das luxuriöse Anwesen im Stadtteil Schmargendorf, bekannt als "Maison Colline", wurde im März dieses Jahres an eine Unternehmerfamilie verkauft, wie Bild wissen will. Die mehr als sechs Monate andauernde Suche nach Käufern endete demnach erfolgreich, und das imposante Domizil mit vier Etagen, 337 Quadratmetern Wohnfläche und einer privaten Wellnessoase wechselte den Besitzer für 3.495.000 Euro.

Neben einem großen Garten und einer großzügigen Dachterrasse überzeugte die Luxusimmobilie auch mit einem exklusiven Untergeschoss, das eine Sauna und einen Pool beherbergt. Noch im Januar erlaubte der Influencer "Mr. Unreal Estate" seinen Followern einen Blick in das beeindruckende Anwesen des einstigen Promi-Friseurs. Der Verkauf wurde laut Informationen des Newsportals durch die Immobilienfirma "Nudelmann & Friends Immobilien GmbH" abgewickelt. Geschäftsführer Benjamin Nudelmann lehnte allerdings eine Stellungnahme zu weiteren Details ab. Carsten Thamm-Walz hält sich ebenso bedeckt.

Nach dem plötzlichen Tod des Starfriseurs, der während der Corona-Pandemie an den Folgen eines Diabetes-Schocks starb, hatte sein Witwer bereits Teile des Nachlasses versteigern lassen. Mehr als 200 Kunstwerke und Möbelstücke wurden damals verkauft, ein Teil des Erlöses ging an ein Berliner Kinderhospiz. Carsten und Udo waren 27 Jahre ein Paar, bevor sie 2008 heirateten. Der Verkauf des gemeinsamen Heims, in dem das Paar viele Jahre zusammen wohnte, markiert für Carsten einen Neuanfang. Wie Bild behauptet, sei er mittlerweile sogar wieder neu vergeben.

Getty Images Carsten Thamm-Walz und Ehemann Udo Walz, Starfriseur

Getty Images Starfriseur Udo Walz mit Carsten Thamm-Walz

