Der Start der fünften Bachelorette-Staffel wird wohl nicht nur den Zuschauern, sondern auch Nadine Klein in Erinnerung bleiben. Die 20 Single-Männer legten sich wirklich ins Zeug, um die Rosenlady in der ersten Entscheidungsnacht von sich zu überzeugen. Die Nervosität war bei allen Kandidaten groß. Eddy Mock stand sogar unter so starkem Druck, dass er mit Kampfgebrüll aus der Limousine ausstieg. Und wie hat Nadine diese Situation erlebt?

Auf Instagram stellte sich die 32-Jährige den Fragen neugieriger Fans, die ihre Gedanken zu Eddys Brunftschrei wissen wollten. Im TV hatte Nadine irritiert reagiert, sich sonst aber nichts weiter anmerken lassen. Die Wahlberlinerin mit dem Pokerface antwortete: "Ich bin tierisch erschrocken. Aber gut, da musste ich cool bleiben. Immerhin ging Weglaufen ja schlecht."

Die ausgebildete Musicaldarstellerin sei zwar erschrocken, allerdings nicht verschreckt von der stürmischen, lautstarken Begrüßung des 27-Jährigen gewesen. Immerhin hat Eddy eine der begehrten Schnittblumen erhalten und darf auch in der kommenden Woche um Nadines Gunst buhlen. Sascha Schmitz, Vadim Vyskubov und Kai Schrader hatten im Gegensatz zu ihm kein Glück und mussten die Koffer packen.

