Am Mittwochabend trat Nadine Klein (32) ihren Dienst als die neue Bachelorette an. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin konnte sich bisher über weitgehend positives Feedback freuen. Nicht nur die Quoten der ersten Kuppelfolge stimmten, auch die Fans der Sendung zeigten sich begeistert von Jessica Paszkas (28) Nachfolgerin. Aber was halten eigentlich wahre Rosen-Experten von der Neuen im Mattscheiben-Dating-Dschungel? Promiflash hat zwei gefragt, die selbst Erfahrung mit TV-Liebesabenteuern gesammelt haben: Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24).

Nik stürzte sich gleich zweimal vor laufenden Kameras ins Liebesgetümmel. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat traute sich ebenfalls auf die Bachelor in Paradise-Liebesinsel. Seine Liebste Jessi fand er zwar abseits der Kameras, doch er weiß, was es braucht, um die Rolle der Rosenlady zu erfüllen. "Die hat das bis jetzt gut gemacht. Hat ein gutes Auftreten, sieht natürlich gut aus – keine Frage. Und sie hat ein gewisses Alter, also eine gewisse Reife, die sie mitbringt", fasste er Nadines bisherigen Auftritt für Promiflash während der Fashionyard Show bei der Platform Fashion Düsseldorf zusammen. Nadine sei eine tolle Frau. Niks Tipp für die Studentin: Gas geben und nicht vergessen, Spaß zu haben.

Auch Jessi kennt sich aus in der Welt der Rosenvergaben. Sie wollte wie Nadine in diesem Jahr das Herz von Bachelor Daniel Völz (33) erobern und hat dabei hautnah mitbekommen, wie die aktuelle Bachelorette tickt. "Sie ist ein super Herzensmensch. Authentisch ist sie auch und sie wird das ganz locker meistern", erzählte sie im Promiflash-Interview neben ihrem Schatz Nik.

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

MG RTL D / Arya Shirazi Die neue Bachelorette Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein in Berlin

