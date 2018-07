Erst vor wenigen Tagen schockierte der plötzliche Tod der 18-jährigen Profi-Snowboarderin Ellie Soutter die Welt. Das junge Mädchen wurde an ihrem Geburtstag leblos aufgefunden. Jetzt kam heraus: Die Sportlerin soll Suizid begangen haben. Ellies Familie hatte von ihrem Plan, sich das Leben zu nehmen, nicht das Geringste geahnt. Jetzt sprach nicht nur ihr Onkel über den tragischen Todesfall seiner Nichte – auch ihr vermeintlicher Ex-Freund verabschiedete sich von der Athletin!

Via Instagram postete Skiläufer Oscar Mandin nun ein in London entstandenes Pärchenfoto von sich und der britischen Wintersportlerin und betitelte es schlicht mit den Worten: "Auf Wiedersehen, Ellie." Der 20-Jährige soll Ellies letzter Freund gewesen sein. Onkel Jeremy Soutter wendete sich ebenfalls an die Öffentlichkeit, um der jungen Frau zu gedenken. Er erzählte der Daily Mail, dass keiner in der Familie gewusst hätte, wie schlimm es um Ellie stand – ganz im Gegenteil: Sie sei immer gut drauf gewesen. Allerdings habe sie auch großen Druck verspürt. "Sie wollte in allem gut sein. Sie hat viel von sich selbst erwartet. Wettbewerbe erzeugen eine Menge Druck. Auch das Reisen zerrt an den Nerven", erklärte ihr Onkel weiter. Ihr voller Terminkalender und alles, was mit dem Profisport zu tun gehabt hätte, habe ihm zufolge vermutlich sein Übriges getan.

Doch Ellies Ehrgeiz zahlte sich aus: Sie wurde erst vor Kurzem als Mitglied für das britische Olympiateam bei den Junioren-Weltmeisterschaften ausgewählt. Warum sie sich das Leben genommen hat, kann sich derweil niemand erklären. Eine Botschaft hat sie nicht hinterlassen. Eigentlich hatte die Familie an ihrem Todestag eine große Geburtstagsfeier geplant: Ursprünglich wollte Vater Tony seinen Ehrentag gemeinsam mit seiner Tochter feiern. Auch viele ihrer Freunde waren dafür extra nach Großbritannien gekommen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / elliesoutter Ellie Soutter, Snowborderin

Instagram / elliesoutter Ellie Soutter, Olympia-Snowborderin

Instagram / elliesoutter Ellie Soutter, Olympia-Snowborderin



