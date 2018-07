2017 kämpfte Julia Anna Friess (28) bei Der Bachelor noch um das Herz von Junggeselle Sebastian Pannek (32). Nach der TV-Liebespleite kam sie dann aber wieder mit ihrem Exfreund zusammen – die Auszeit hatte den beiden offensichtlich gezeigt, was sie aneinander haben. Und kaum wieder vereint, fackelten die Turteltauben nicht lange: Im September vergangenen Jahres bekam die Musicaldarstellerin einen Antrag von ihrem Liebsten. Nun läuten bald die Hochzeitsglocken für die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin.

Julia scheint es gar nicht mehr erwarten zu können, ihrem Verlobten endlich das Jawort zu geben. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sie am Montag ein süßes Pärchenbild, auf dem sie und ihr Schatz sich innig küssen. Und die Worte, mit denen die 28-Jährige das Pic postet, lassen erahnen, wie sehr sie dem großen Tag wohl schon entgegenfiebert: "Nur noch 17 Tage leben wir in wilder Ehe". Außerdem versieht sie den Beitrag unter anderem mit den Hashtags #Liebe, #AugustHochzeit und #nurnocheinpaarTage.

Ihren Junggesellinnenabschied feierte Julia bereits vor wenigen Wochen mit ein paar Freundinnen in Barcelona. Fotos davon gab es aber kaum, die Braut in spe will offenbar viele Details noch für sich behalten. Auch über die geplanten Hochzeitsfeierlichkeiten äußerte sie sich bisher wenig – so verriet sie im Promiflash-Interview Anfang des Jahres lediglich, dass sie von einer Sissi-Hochzeit mit viel Glitzer und einer Kutsche träume.

Instagram / juliefromtheblog Julia Anna Friess mit ihrem Verlobten

Instagram / juliefromtheblog Julia Anna Friess in Nürnberg

Instagram / juliefromtheblog Julia Anna Friess bei ihrem Junggesellinnenabschied in Barcelona

