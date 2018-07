True-Crime-Liebhaber kannten sie als die stellvertretende Staatsanwältin, die Michael Peterson im Netflix Doku-Hit "The Staircase: Tod auf der Treppe" hinter Gitter brachte. Jetzt starb Freda Black unter ungeklärten Umständen mit nur 57 Jahren. Die zweifache Mutter wurde leblos in ihrem Zuhause in der Stadt Durham im US-Bundesstaat North Carolina aufgefunden. Woran die Anwältin starb, ist der Polizei bislang ein echtes Rätsel.

Das verkündete Wil Glenn, Sprecher der Polizeihörde in Durham, gegenüber der lokalen Zeitung The News & Observer: "Es gibt keine Anzeichen, die auf Suizid oder Fremdverschulden hindeuten, aber wir werden nicht wissen, woran sie starb, bis der Gerichtsmediziner seine Untersuchung abgeschlossen hat." Freda wurde am Sonntag gegen 15:30 Uhr gefunden, nachdem ein Notruf bei der Polizei eingegangen war. Keiner sei seit Donnerstag in der Lage gewesen, mit ihr Kontakt aufzunehmen, hatte der anonyme Anrufer erklärt. Die Frage, ob die Anwältin unter psychischen oder physischen Problemen leide, hatte er verneint.

Richter Jim Hardin, der von 1994 bis 2005 in Durham als Staatsanwalt gearbeitet hatte und ebenfalls Teil der Netflix-Doku war, sagte: "Freda war auf vielerlei Art und Weise ein unglaublicher Mensch." Sie habe niemals Angst gezeigt und ohne Unterlass für die Opfer von Gewaltverbrechen gekämpft. "Als sie aufhörte, bei der Staatsanwaltschaft zu arbeiten, konnte sie das nicht mehr tun. Ich glaube, dass das zu ihren späteren Problemen beigetragen hat", fügt der Richter hinzu. 2005 hatte sie aufgrund der Bitte des damaligen Staatsanwalts Mike Nifong ihren Posten aufgeben müssen. 2016 wurde ihre Fahrerlaubnis wegen Alkohol am Steuer entzogen.

Netflix Schriftsteller Michael Peterson

The Staircase: Tod auf der Treppe, Netflix Anwalt Butch Williams, Michael Peterson, Anwalt David Rudolf

The Staircase: Tod auf der Treppe, Netflix Caitlin Atwater, Clayton, Kathleen, Michael, Todd Peterson, Martha Ratlif und Margaret Blake



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de