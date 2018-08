Es sind schlimme Nachrichten, die Jenefer Riili und ihren Freund Matthias Höhn (22) in der Nacht auf Mittwoch erreichten! Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars waren vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem ist ihr ganzer Stolz der kleine Milan, den sie auch ihren Hunderttausenden Followern nicht vorenthalten. Doch für diese Offenheit bekam das Paar jetzt offenbar die Quittung: Ein Unbekannter erstellte ein Social-Media-Profil, auf dem dem Mini-Riili mit Mord gedroht wird!

Für Jenefer war das Entdecken des Droh-Accounts ein riesiger Schock. Ihre Fans hatten sie auf das öffentliche Instagram-Profil aufmerksam gemacht, dass Fotos ihres Babys postete und ihm ganz offen den Tod wünschte. Unter Tränen erklärte sie ihren Followern, was sie nun vorhabe: "Ich wollte euch nur sagen, dass ich das auf jeden Fall anzeigen werde und, dass das überhaupt nicht geht, egal, ob das ein Spaß ist oder nicht. Ich muss mir ganz ehrlich überlegen, ob ich Milan nach so etwas überhaupt noch zeigen werde." Melden konnte sie den Täter nicht selbst, da er oder sie Jenefer blockiert hatte. Inzwischen scheint der Account aber tatsächlich entfernt worden zu sein.

Auch Matthias zeigte sich in seiner Instagram-Story bestürzt von den Ereignissen: "Ich kann nicht mal so richtig sauer sein, weil ich nicht verstehe, wie ein Mensch so etwas machen kann. Ich habe auch schon die eine oder andere Nachricht in solcher Form erhalten, aber bei einem sechs Wochen alten Kind... Das nimmt einen echt hart mit, ich bin ehrlich. Es macht mich richtig traurig, macht mich irgendwie auch ängstlich. Das verletzt übertrieben hart", schüttete er seinen Anhängern das Herz aus. Ob die Konsequenzen des BTN-Pärchens aber tatsächlich sein werden, ihr Kind weniger im Netz zu zeigen, wird sich wohl erst in ein paar Tagen entscheiden.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili beim Spaziergang mit Milan

Instagram / jenefer_riili Matze Höhn, Jenefer Riili und Milan

