Matze Höhn und Lejla trauern um ihren geliebten Hund Chase

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla Höhn sind in tiefer Trauer. Das Paar hat mitgeteilt, dass sein geliebter Hund Chase verstorben ist. In einem emotionalen Video auf Instagram zeigten die Influencer, wie sie ihren Vierbeiner verabschiedeten und beerdigten. "Die ganze Familie, auch Lejla und ich, wir können das noch gar nicht realisieren", betonte Matthias sichtlich erschüttert. "Chase, du weißt, wir lieben dich für immer", fügte er hinzu. Für die Familie ein herber Verlust, der schwer wiegt.

Die Unterstützung seiner Fans scheint Matthias in dieser schwierigen Zeit Trost zu spenden. Viele folgten dem Aufruf, ihre Anteilnahme in den Kommentaren auszudrücken. "Von Herzen mein aufrichtiges Beileid", schrieb ein User, während ein anderer ergänzte: "Er soll in Frieden ruhen und euch viel Kraft geben." Der Vierbeiner hatte offensichtlich einen besonderen Platz im Leben des Paares. Wie Matthias betonte, war Chase weit mehr als nur ein Haustier – er war ein geliebtes Familienmitglied.

Neben der Trauer verbindet Matthias und Lejla aber auch das Glück der gemeinsamen Vergangenheit und Zukunft. Das Paar feierte zuletzt seinen ersten Hochzeitstag und blickte voller Liebe und Dankbarkeit auf sein erstes Ehejahr zurück. Lejla machte deutlich, wie sehr die Höhen und Tiefen sie als Team zusammengeschweißt haben. Die tiefe Verbundenheit, die sie feiern, wird ihnen wohl auch in diesen schweren Zeiten helfen, einander Halt zu geben.

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn und seine Freundin im Dezember 2023

Instagram / leli.hhn Lejla und Matze Höhns Hund Chase

