Matze und Lejla Höhn verabschieden sich emotional von Chase

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla melden sich mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans. Das Ehepaar musste von Chase, seinem geliebten Familienhund, Abschied nehmen. "Wir können gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Es ist leer und aktuell für uns einfach nicht wirklich greifbar. Du warst der beste Hund, den wir uns für unsere Familie hätten vorstellen können – du hast uns vollständig gemacht und nun hinterlässt du eine Lücke, die nie mehr jemand füllen wird", schreiben sie voller Trauer zu einer Reihe von süßen Bildern des Rüden auf Instagram.

Die Aufnahmen machen deutlich, wie eng Chase in das Familienleben von Lejla, Matze und seinem Sohn Milan eingebunden war. Die Fotos zeigen ihn mit der Familie auf der Couch und im Bett, spielend im Garten und mit ihnen zusammen im Auto. "Du wirst immer ein Teil von uns und unseren Erinnerungen bleiben – auf ewig werden wir dich und die Zeit mit dir nicht vergessen, Chase", heißt es weiter. Die Social-Media-Stars machen deutlich, wie sehr sie ihren Hund geliebt haben. "Ruhe in Frieden, unser kleiner Vierbeiner", beenden sie das emotionale Statement.

Während der Schauspieler und seine Ehefrau von einem Familienmitglied Abschied nehmen müssen, werden sie schon bald ein neues Willkommen heißen. Matze und Lejla erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Neuigkeit verkündeten sie im April dieses Jahres und inzwischen wissen ihre Fans auch schon, dass sich das Paar auf einen Jungen freuen darf. Der Name des ungeborenen Kindes sorgte jedoch für gespaltene Meinungen. Während manche den Namen "Zayn-Malik" superschön finden, erinnert er doch einige Fans zu sehr an den One Direction-Star.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Hund

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla Höhn, Stiefsohn Milan und Hund Chase

