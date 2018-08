Im Sommerhaus der Stars wurde blank gezogen! Doch nicht nur Berufs-Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) entblößte wie so häufig ihr Holz vor der Hütte: Auch Mitstreiterin Daniela Büchner (40) zeigte, was sonst nur ihr Gatte Jens (48) zu sehen bekommt! Schuld an der Busen-Show war offenbar ein wenig zu viel "Tee mit Wasser", wie die TV-WG eine Weinschorle blumig umschreibt – im Nachhinein ein wenig unangenehm für Daniela. "Ist schon peinlich, ne? Aber das wäre falsch, sich zu entschuldigen", verriet die 40-Jährige RTL nach der Ausstrahlung der feuchtfröhlichen, leicht bekleideten Folge am Montag.

