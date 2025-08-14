"Das Sommerhaus der Stars"-Staffel startet mit Doppelfolge

Das Sommerhaus der Stars kehrt nun zurück und feiert ein besonderes Jubiläum! Zum Start der zehnten Staffel dürfen sich die Zuschauer laut Pressemitteilung von RTL auf ein echtes Highlight freuen: Am Dienstag, dem 16. September, startet die neue Staffel auf RTL mit einer Doppelfolge. Eine weitere Folge wird gleich am darauffolgenden Mittwoch ausgestrahlt. Fans können das Format zur Primetime um 20:15 Uhr sehen oder bereits ab dem 9. September exklusiv auf RTL+ streamen. Danach werden neue Folgen immer dienstags um 0:00 Uhr auf RTL+ und um 20:15 Uhr auf RTL gezeigt.

Neben Herausforderungen, die sowohl den Gruppenzusammenhalt als auch die Konkurrenz untereinander auf die Probe stellen, wird es in der Jubiläumsstaffel sicher wieder jede Menge Intrigen, Konflikte und Allianzen geben. Mit dabei sind prominente Paare wie Jochen Horst (63) mit seiner Frau Tina Horst sowie Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre. Jochen überzeugt als echtes Schauspiel-Urgestein, während Influencer wie Edda Pilz und Ryan Wöhrl frischen Wind ins Haus bringen. Fan-Favoriten aus anderen Formaten wie Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) dürfen ebenfalls nicht fehlen. Weitere Teilnehmer wie Silva Gonzalez (46), Tara Tabitha (32) und Marvin Kleinen sorgen zusätzlich für Spannung. Im Verlauf der Staffel werden außerdem Nachrücker das Geschehen bereichern: Sarah Joelle Jahnel (36) mit ihrem Partner Ersin sowie Pascal Zadow (28) und seine Louise.

Insgesamt umfasst die Staffel elf Folgen, inklusive des großen Wiedersehens. Acht Paare ziehen dafür in das berühmte Sommerhaus, um ihre Beziehungen beim ultimativen Härtetest auf die Probe zu stellen. Seit 2016 sorgt das Format bei RTL regelmäßig für Gesprächsstoff und packende Fernsehmomente. Für die beliebten Spiele, emotionale Ausbrüche und teils schräge Freundschaften ist das Sommerhaus längst Kult. Welches Promipaar sich den Gewinn sichert und dabei alle Beziehungsprüfungen besteht, bleibt wie immer spannend. Bis dahin erwartet die Zuschauer wohl ein Mix aus Chaos, Emotionen und jeder Menge Unterhaltung.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz und Partner Pierre im Sommerhaus 2025

RTL Die Sommerhaus-Kandidaten Stefan Kleiser, Lorik Bunjaku und Can

