Das sagen die Fans zu den diesjährigen Sommerhaus-Kandidaten

Heute gab der Sender RTL den neuen Cast für die diesjährige Staffel von "

Das Sommerhaus der Stars bekannt, und die Auswahl sorgt bereits für hitzige Diskussionen. Acht prominente Paare ziehen in die Promi-WG ein, darunter Schauspieler Jochen Horst und seine Ehefrau Tina Horst sowie "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh. Ebenfalls mit dabei: Reality-TV-Bekanntheit Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre, Content Creator Ryan Wöhrl und Lina sowie Influencerin Edda und ihr Freund Michael. Auch das Reality-Duo Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28), sowie Tara Tabitha (32), mit ihrem Freund Dennis Lodi, und Marvin Kleinen mit Freundin Jennifer Degenhart sind Teil der Gruppe. Im Verlauf der Dreharbeiten sollen zwei weitere Paare nachrücken: Louise Matejczyk und Pascal Zadow (28) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin.

Die Fans zeigen sich jedoch wenig begeistert von den neuen Bewohnern und machen ihrer Enttäuschung unter anderem auf Social-Media-Plattformen wie Promiflash Luft. Besonders Sänger Silva Gonzalez zieht viel Kritik auf sich. Ein Nutzer schrieb: "Hoffentlich fliegt Silva so früh wie nur möglich. Meine Ohren halten den nicht aus!" Ein anderer Kommentar lautet: "Es gibt so Leute, die will man einfach nicht mehr sehen, und Silva ist da ganz vorne mit dabei." Auch die restliche Prominenten-Auswahl stößt auf wenig Gegenliebe. Zuschauer bezeichnen die diesjährige Staffel mit bissigen Kommentaren wie "Sommerhaus der Flops" oder "Gruselkabinett der Z-Promis" und äußern deutliche Skepsis, ob das Format in diesem Jahr überzeugen kann.

Die "Promi-WG" in Bocholt sorgt jährlich für Gesprächsstoff. Dieses Jahr fehlt jedoch ein Paar, das viele Fans in der Show erwartet hatten: Fabio Knez und Darya Strelnikova (32). In einem Interview mit Blitzlichtgewitter hatten sie verraten, dass sie aufgrund unzureichender Gagenangebote von RTL auf eine Teilnahme verzichten. "Viele würden uns dort gerne sehen", meinte Fabio und machte deutlich: "Aber RTL zahlt zu wenig."

RTL / Stefan Gregorowius Silva Gonzalez und Sängerin Stefanie Schanzleh, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Oktober 2024

