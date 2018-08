Die Filmwelt trauert! Im zarten Alter von neun Jahren hatten Mary Carlisle 1923 ihre erste kleine Statistenrolle. Danach unterbrach sie ihre noch in den Kinderschuhen steckende Karriere, um sich auf die Schule zu konzentrieren – die Leidenschaft fürs Schauspielerin hatte Mary aber nicht verloren. 1930 erhielt die damals 16-Jährige ihre erste Filmrolle, der Beginn einer enormen Laufbahn. Jetzt ist die Hollywood-Legende im Alter von 104 Jahren verstorben!

Wie mehrere Medien berichten, ist Mary am Mittwoch in einem Seniorenheim im kalifornischen Woodland Hills gestorben. Eine Sprecherin der Einrichtung bestätigte das gegenüber Hollywood Reporter. Im Laufe ihres langen Lebens hatte die Schauspielerin, die auch als Sängerin überzeugen konnte, viele Menschen mit ihrem Können begeistert. Als Zeichen, dass sie Mary nicht vergessen werden, schmückten Fans ihren Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood mit unzähligen Blumen, wie die Betreiber bekannt gaben. Diese Auszeichnung erhielt Mary am 8. Februar 1960, nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag.

Ihre blühende Filmkarriere hatte Mary da schon lange an den Nagel gehängt. Sie stand 1943 das letzte Mal vor der Kamera. In dem Horrorfilm "Dead Man Walk" feierte sie ihren letzten Auftritt als Hollywood-Star und leitete später noch einen Kosmetiksalon. Zu diesem Zeitpunkt hatte Mary in fast 60 Produktionen mitgespielt.

Frederick M. Brown/Getty Images Mary Carlisle und Kathryn Crosby bei einem Event 2003 in Beverly Hills

Hulton Archive/Getty Images Hollywood-Legende Mary Carlisle im Jahr 1932

Hulton Archive/Getty Images Mary Carlisle im Jahr 1932



