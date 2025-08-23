Trotz Auszeit: Prinzessin Kate feuert die Rugby-Frauen an

Royals
- Marlene Windhoefer
Lesezeit: 2 min

Prinzessin Kate (43) und ihre Familie genießen eigentlich gerade eine wohlverdiente Sommerpause – dennoch meldete sie sich nun zu Wort. Auf X grüßt die Princess of Wales die englische Frauen-Rugby-Nationalmannschaft, die "Red Roses", zum Auftakt eines wichtigen Wettbewerbs. "Ich wünsche den Red Roses alles Gute für den Start ihrer Rugby-Weltmeisterschaftskampagne heute Abend. Ich freue mich darauf, euch anzufeuern und zu sehen, wie sich das Team auf heimischem Boden der Herausforderung stellt!", erklärt Kate in ihrer Nachricht freudig – sie hat beide Daumen fest gedrückt.

Die Frau von Prinz William (43) ist bekannt dafür, sich für viele Sportarten zu interessieren – auch für Rugby. Im vergangenen Jahr übernahm Kate schließlich die Schirmherrschaft der Rugby Football Union und Rugby Football League. Die Partien der Red Roses wird die dreifache Mutter also sicherlich mit großer Anspannung vor dem Fernseher verfolgen. Vom Rampenlicht nehmen sie und ihre Familie aktuell etwas Abstand. Zusammen mit William und ihren drei Kids Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) genießt sie die Sommerpause.

Schwer beschäftigt ist Kate aber offenbar dennoch: Denn sie und ihre Liebsten befinden sich in den Vorbereitungen für einen Umzug. So wird das britische Prinzenpaar im Dezember von ihrem aktuellen Wohnsitz, dem Adelaide Cottage in Windsor, in die Forest Lodge umziehen. Derzeit wird das royale Landhaus, das 328 Jahre alt ist, aber noch auf Vordermann gebracht – Kate und William finanzieren dies selbst und wollen, dass alles perfekt ist. Laut People ist ihr neues Zuhause deutlich größer als ihr altes und bietet unter anderem acht Schlafzimmer.

