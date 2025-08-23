Jennifer Anistons neue Liebe bringt ihr Ruhe und Sicherheit

Jennifer Aniston (56) scheint derzeit ihr Liebesglück gefunden zu haben. Die Schauspielerin verbringt den Sommer mit ihrem neuen Partner, Jim Curtis, einem Hypnotherapeuten, der ihr Leben spürbar bereichert. Eine Quelle verrät People, dass es für Jennifer die erste ernsthafte Beziehung nach einer längeren Pause ist und sich diese Verbindung von ihren bisherigen unterscheidet. "Jim ist großartig. Ihre engen Freunde lieben ihn. Es ist fantastisch, in seiner Nähe zu sein", erzählt der Insider und fügt hinzu: "Er hat eine unglaublich ruhige und sichere Ausstrahlung. Jen liebt das."

Es sei zwar noch "früh" für das Paar, doch ihr Verhältnis wirke "sehr positiv". Die 56-Jährige sei aktuell "an einem sehr guten Punkt" in ihrem Leben und ihr neuer Partner bringe ganz neue Seiten an ihr zum Vorschein. "Sie ist oft sehr streng mit sich selbst. Er unterstützt sie auf eine Weise, die sich neu anfühlt", so der Informant. Jennifer sei es gewohnt, ihre Karriere mit 100-prozentigem Einsatz zu verfolgen, doch Jim habe sie dabei unterstützt, "mehr in ihr Inneres zu schauen und einen Gang herunterzuschalten".

In den vergangenen Monaten wurden der Friends-Star und Jim immer wieder gemeinsam in Los Angeles und New York gesehen, häufig in Begleitung prominenter Freunde wie Jason Bateman (56) und Courteney Cox (61). Doppeldates führten die Paare unter anderem in Restaurants wie Nobu in Malibu und an Orte im West Village. Auch bei einer Veranstaltung ihrer Haarpflegemarke LolaVie unterstützte er Jennifer. Dort blieb er im Hintergrund, zeigte sich jedoch durchweg lächelnd und engagiert. In einem Video, das von Entertainment Tonight geteilt wurde, wird deutlich, wie sehr er seine Freundin unterstützt.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024