Anna-Maria Ferchichi genießt Girls-Trip mit Sarah Connor

Anna-Maria Ferchichi (43) verbringt derzeit einen ausgelassenen Urlaub mit ihrer Schwester Sarah Connor (45) und weiteren Freundinnen im sonnigen Südfrankreich. In ihrer Instagram-Story gibt Anna-Maria Einblicke in die unterhaltsame Auszeit. "Wir sind jetzt gerade wieder nach Cannes reingefahren. Wir gehen jetzt auf Sarahs Bötchen und eine Runde schnorcheln", erzählt sie ihren Followern. Allerdings gesteht sie direkt darauf auch mit einem Schmunzeln: "Ich gehe auch nicht schnorcheln. Mein Kopf bleibt über Wasser." Sarah lässt es sich nicht nehmen, ihre Schwester dafür augenzwinkernd zu necken.

Auf dem Boot genießen die Schwestern die gemeinsame Zeit bei bester Laune. Die französische Riviera bietet ihnen die perfekte Kulisse für entspannte Stunden auf dem Wasser und unter der Sonne. Die Schwestern, die schon immer ein enges Verhältnis pflegten, tanken Kraft und genießen die Gesellschaft ihrer Freundinnen. Anna-Maria teilt immer wieder kleine Eindrücke ihres Trips, dabei scheinen die warme Sommerluft und das glitzernde Meer das Beste aus der Runde herauszukitzeln.

Anna-Maria und Sarah sind mehr als nur Schwestern – sie sind auch beste Freundinnen. Beide haben Großfamilien, weswegen solche Auszeiten Luxusmomente sind, die sie besonders schätzen. Während Sarah als erfolgreiche Sängerin international bekannt ist, ist Anna-Maria mit acht Kindern und ihrem Ehemann, dem Rapper Bushido (46), vor allem privat gefordert. Doch wenn sie gemeinsam Zeit verbringen, scheinen der Druck des Alltags und berufliche Verpflichtungen weit entfernt. Solche Urlaubsmomente geben den Schwestern die Möglichkeit, ihre enge Verbindung in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi machen zusammen Urlaub

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024